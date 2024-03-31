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أحمد جودة - القاهرة - كرم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، القائمين علي تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك "، بالمركز الأوليمبي في المعادي، وذلك لدورهم المتميز وجهودهم الملموسة والمشرفة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

أشرف صبحي يكرّم بورسعيد تقديرا لدورها في الانتخابات الرئاسية

تقدم المكرمين عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وكتيبة العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدنى بقيادة طارق عبد العليم مدير الإدارة ماهيناز المغربي مسؤل برلمان الشباب إسلام نبيل مسؤل برلمان الطلائع .

كلف الوزير عبد الفتاح حافظ بالقاء كلمة نيابة عن زملائه وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية ، أثني خلالها علي الدور المتميز لمديريات الشباب والرياضة في حث الشباب علي اختلاف أطيافهم للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بما يعد ملحمة سطرتها سواعد رجالات الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية بقيادة الوزير ومشاركة مشهورة لكافة الكيانات الشبابية وتنفيذ كتيبة العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدني بمديريات الشباب والرياضة بقيادة مدراء آمنوا بدورهم في خدمة الوطن والشباب المصري علي إختلاف أطيافهم.

جاء ذلك بحضور أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني ومحمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، محمد غنيم مديرعام التعليم المدني، بالإضافة إلى مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية وجانب من ممثلي الكيانات الشبابية وقيادات الوزارة.

أختتم صبحي الاحتفالية الكبري،حيث أشاد بالدور الكبير لجميع القائمين علي تنفيذ الحملة القومية وجهودهم في الاستحقاق الدستوري، قائلا: " كنتم على قدر المسئولية، ونجحتم في الاستحقاق الدستوري الذي شهد له العالم أجمع، حيث أكدنا على حتمية وضرورة وأهمية إيجابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ كونها نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة العظيمة نحو تسطير التاريخ المجيد للجمهورية الجديدة التي نرغب جميعًا دون استثناء في استكمال إنجازاتها لمشروعاتها القومية في ربوع الوطن، أن شعبها يتميز بدرجة عالية من الوعي ويستحق كل نهضة وتقدم ورقي من قيادة تتولى زمام الأمور في الاتجاه والمسار الصحيح وفق رؤية يحكمها التخطيط الاستراتيجي في كافة الأبعاد والمجالات، حتى حقق الرئيس السيسي النجاح في تولي مسئولية البلاد لولاية جديدة.

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تقديم النماذج الشبابية المشرفة وأصحاب الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات.

واشار سيادته إلى:" أن ثقتنا في الشباب المصري والكيانات الشبابية غير محدودة ومازالت، معربًا عن سعادته بدورهم الاستراتيجي ومشاركتهم الفاعلة والجدية في الانتخابات الرئاسية نحو مستقبل دولة راسخة قوية تقابل العديد من التحديات ".