نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أوباما ومفاجأة عن عودة الونش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة قوية بعد إصابة صانع ألعاب الفريق، يوسف أوباما، خلال مواجهة نظيره فيوتشر والتي انتهت نتي ساعات، ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الفارس الأبيض فوزا هاما في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

- طبيب الزمالك يتحدث عن إصابة أوباما والونش

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك خلال تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" أوباما تعرض لكسر في الفك وسيتم خضوع اللاعب لجراحة عاجلة".

وتابع:" يتم عمل تثبيت بمسامير في الوجه واللاعب لن يغيب فترة طويلة".

وواصل:" إصابة زيزو أثناء مباراة الأهلي كانت قوية ولكن عقلية اللاعب ساعدتنا كثيرا، وتم الاتفاق بين جميع الأطراف على التمهل في تأهيل اللاعب وعدم الاستعجال والتزام زيزو سبب كبير في نجاح ذلك".

وأختتم:" الونش سوف يدخل المرحلة الثانية من برنامج التأهيل عقب انتهاء عيد الفطر المبارك".