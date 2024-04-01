نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر من الحفاظ على صدارة جدول هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 26 هدف ويطمح في التتويج باللقب في الموسم الحالي. جاء ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال في المركز الثاني برصيد 22 هدف بينما احتل عبد الرازق حمد الله نجم الاتحاد المركز الثالث برصيد 18 هدف. ويسعى الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال لخطف لقب الهداف من الدون البرتغالي بالإضافة إلى قيادة الزعيم بالتتويج بلقب الدوري الذي يحتل صدارته حتى الآن. ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ26 ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري السعودي حتى الآن.. 1 - كريستيانو رونالدو - النصر - 26 هدف 2 - ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 22 هدف 3 - عبد الرازق حمد الله- الاتحاد - 18 هدف 4 - أندرسون تاليسكا - النصر - 16 هدف 5 - جورج كيفين نكودو - ضمك - 15 هدف 6 - فراس البريكان - الأهلي - 13 أهداف 7 - أوديون إيجالو - الوحدة - 12 أهداف 8 - سالم الدوسري - الهلال - 12 أهداف 9 - بيرنارد مينساه - الطائي - 11 أهداف 10 - مالكوم دي أوليفيرا - الهلال - 10 أهداف