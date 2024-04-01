نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقاسم ابراهيموفيتش رقما قياسيا غير مسبوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النجم المصري الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي تألقه اوروبيا بعد قيادة فريقه لفوز صعب أمام نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في إحراز هدف وصناعة آخر لفريقه.

- صلاح يعادل رقم إبراهيموفيتش

ونشرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، انجازا جديدا لصلاح بعد لانتهاء مواجهة برايتون، حيث نجح في تسديد 12 تسديدة على مرمى برايتون، وهو عدد كبير من التسديدات في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت: "هذا المعدل بعتبر الأكبر عددا من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري"، منذ بدء أوبتا جمع هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.

ووأختتمت:" يعتبر هذا أكبر معدل تسديدات لأي لاعب داخل البريميرليج في مباراة واحدة، منذ أن أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 12 تسديدة أيضا، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي".