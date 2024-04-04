نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة هامة أمام الداخلية وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن طاقم تحكيم مباراة اليوم والذي جاء بقيادة محمود ناصف.

ويعاون ناصف كلامن أسامة عبد اللطيف مساعد أول، أحمد زيدان مساعد ثان، بينما يتواجد صبحي العمرواي حكما رابع.

وفي تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمود بسيوني ويعاونه وليد عبدالرازق.

موعد مباراة البنك الأهلي والداخلية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء المملكة العربية السعودية، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.