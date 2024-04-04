نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس اختيار حكام القمة.. وتخوف من تكرار سيناريو كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي الدوري المصري لمباراة القمة والتي ستقام خلال الشهر الحالي في المملكة العربية السعودية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عقب قرار نقل المباراة للمملكة خوض اللقاء بطاقم مصري كامل عكس مباراة كأس مصر.

حيرة وترقب لطاقم الحكام في المباراة

يقترب الحكم الدولي محمد معروف من إدارة المباراة وذلك حسب رغبة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية.

إلا أن البعض في اللجنة قد وجد أن اختيار معروف قد يثير غضب بعض الحكام خاصة وقد ظهر في مباراة تونس وكرواتيا مؤخرا.

ومن جانب اخر تعيش لجنة الحكام حيرة في اختيار حكم تقنية الفيديو من أجل الاختيار بين الثلاثي محمود عاشور، محمود ناجي، أحمد الغندور.

ويتخوف بيريرا من تكرار سيناريو كأس مصر والذي تم استبدال الطاقم المصري في الساعات الأخيرة باخر أجنبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء الاثنين الموافق الخامس عشر من إبريل المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.