نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطابع الثأر.. عودة ليالي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال الثلاثاء المقبل بلقاءات يغلب على بعضها طابع الثأر مع حضور قوي للفرق الإسبانية.

وتشارك ثلاثة فرق إسبانية في ربع نهائي دوري الأبطال هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو، مع فريقين إنجليزيين (مانشستر سيتي وآرسنال)، وفريقين ألمانيين (بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند)، وآخر فرنسي هو باريس سان جيرمان.

ويلتقي ريال مدريد مجددًا مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي أخرجه العام الماضي من البطولة وهذا ثالث عام على التوالي يلتقي فيه الفريقان في البطولة.

بالنسبة إلى برشلونة فيلتقي مرة ثانية مع باريس سان جيرمان، أما أتلتيكو مدريد فيلعب مع بروسيا دورتموند الذي سبق وواجهه في الماضي حين كان أكسيل فيتسل لا يزال لاعبًا في صفوف "أسود فستفاليا".

ويعود الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ الألماني مرة ثانية إلى لندن لمواجهة آرسنال.

ومنذ 1999 حتى 2003 وعلى مدار أربع نسخ متتالية وصلت ثلاثة فرق إلى ربع نهائي الأبطال، وفي اثنتين منها (وهما موسما 1999-2000 و2001-2002) انتهت البطولة بفائز إسباني هو ريال مدريد.

وفي المواسم الستة التالية من 2012 حتى 2018 تمكن ريال مدريد من الفوز بأربعة ألقاب، فيما توج برشلونة بلقب.

وكانت آخر مرة قبل الموسم الجاري شهدت وجود ثلاثة فرق إسبانية في ربع النهائي في موسم 2021، وهذه الفرق هي ريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد.

وحينذاك توج الريال باللقب ووصل فياريال إلى نصف النهائي وتعرض أتلتيكو للإقصاء من ربع النهائي.

الريال والسيتي.. الثأر

يلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي للعام الثالث على التوالي في دوري الأبطال. وصارت هذه المواجهة أشبه بـ "كلاسيكو" أوروبي بين الفريقين.

وهذه هي خامس مواجهة في الأدوار الإقصائية بين الفريقين في آخر تسعة مواسم.

وتفوق سيتي على ريال مدريد في نصف نهائي العام الماضي في البطولة التي انتهت بتتويج الـ "سيتزنس" بلقبهم الأول في دوري الأبطال.

وكانت هذه المباراة بمثابة الثأر المنتظر بعد الـ "ريمونتادا" التاريخية التي حققها الريال في نصف النهائي على حساب الـ "سيتزنس" في موسم 2021-2022 الذي انتهى بتتويج النادي الملكي باللقب.

وتفوق الريال 16 مرة من أصل 19 في دور الربع النهائي، لكنه سيواجه خصمًا حقق 10 انتصارات متتالية في البطولة.

وسيشارك السيتي بكل لاعبيه تقريبًا باستثناء ناثان آكي وفي ظل وجود شكوك حول الحارس إيديرسون والظهير كايل ووكر.

تشافي في مواجهة إنريكي

يتشبث برشلونة بأمل تخطي ربع النهائي في دوري الأبطال لتوفير الاستقرار وتأكيد التحسن الذي أظهره الفريق في الأسابيع الأخيرة.

وتمثل هذه المواجهة تحديًا للنادي الكتالوني الذي يواجه للمرة الرابعة باريس سان جيرمان في دور ربع النهائي.

ومن ناحيته يسعى باريس سان جيرمان وبقوة لتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، هذه المرة مع لويس إنريكي الذي توج بالبطولة مع البرسا في 2015.

وهذه أول مرة يصل فيها باريس سان جيرمان إلى ربع النهائي في آخر ثلاثة مواسم.

بالنسبة إلى برشلونة، الذي تأهل إلى ربع النهائي دائمًا بين موسمي 2007-2008 و2019-2020، فلم يلعب الأدوار الإقصائية منذ موسمين.

أتلتيكو وبروسيا.. مرة ثانية

يسعى أتلتيكو وبروسيا دورتموند للوصول إلى نصف النهائي لأول مرة منذ فترة طويلة وستلعب مباراة الذهاب في مدريد والعودة في ألمانيا.

ووصل أتلتيكو إلى ربع النهائي ثلاث مرات بين 2013-201 و2016-2017، لكنه لم يصل بعيدًا منذ ذلك الحين.

بالنسبة إلى بروسيا دورتموند، الذي توج باللقب في موسم 1996-1997، فكانت آخر مرة يصل فيها إلى نصف النهائي في موسم 2012-2013 وأكمل الطريق حينذاك نحو النهائي وخسره من بايرن ميونخ.

هاري كين يعود إلى لندن

يخوض آرسنال ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2010 وسيكون خصمه بايرن ميونخ الألماني.

ويعد النادي البافاري منافسًا صعبًا للفريق اللندني خاصة وأن فرصه في التتويج بلقب محلي شبه معدومة، ولذا يسعى للتشبث بالحلم الأوروبي.

وتخطى آرسنال بورتو في ثمن النهائي ليصل إلى هذا الدور لأول مرة منذ 14 عامًا.

بالنسبة إلى بايرن فيخوض هذا الدور للمرة الثانية والعشرين والثانية عشرة في آخر 13 عامًا وتمكن في ثمن النهائي من إقصاء لاتسيو.

وفي هذه المواجهة سيعود الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام السابق وبايرن الحالي، مرة أخرى إلى العاصمة الإنجليزية.