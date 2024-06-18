الولايات المتحدة تدعو طرفي الصراع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات

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جدة - نرمين السيد - اشتباكات فى السودان
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر- عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار حالات الجفاف والفضائح بما في ذلك عمليات القتل على أساس عرقي بسبب القتال في الفاشر، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة حماية المدنيين.
كان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد قرارا يطالب "قوات الدعم السريع" بوقف حصار مدينة الفاشر السودانية، كما شدد القرار على الوقف الفوري للقتال ونزع السلاح وخفض التصعيد في عاصمة ولاية شمال دارفور وما حولها.
ودعا المجلس - في القرار الذي اعتمد بأغلبية 14 صوتا - إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين، بدعم من آليات الوساطة المحلية.
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