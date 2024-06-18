آخر ميعاد لـ ذبح الأضحية في العيد.. وكيفية توزيع اللحم

بالتزامن مع الاحتفال باليوم الثالث من عيد الأضحى، يتساءل الكثير عن آخر موعد لذبح الأضحية.





وبسبب انشغال الكثير بآخر موعد لذبح الأضحية في أيام عيد الأضحى المبارك، أجاب مركز الأزهر للفتوى عن ذلك التساؤل.

ميعاد ذبح الأضحية

وأشار إلى أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي عند "جمهور الفقهاء" عن مغيب شمس ثاني أيام التشريق أي ثالث أيام العيد.

أما عند الشافعية ينتهي وقت الذبح عند مغيب شمس ثالث أيام التشريق أي رابع أيام العيد.

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية بأن الذبح يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى لينتهي مع غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة.

توزيع لحم الأضحية

أما عن لحم الأضحية، يحتار البعض حول كيفية تقسيمه وتوزيعه، لذا أشار مركز الأزهر للفتوى إلى أنه يُسن للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يدخر منها وأن يهدي لأقاربه ويتصدق على الفقراء، واستحب بعض أهل العلم أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويُهدي الثلث وقيل: بل يأكل النصف ويتصدق بالنصف.

كما لفتت دراء الإفتاء المصرية إلى أنه يستحب توزيعها أثلاثا، لثٌ للمضحي، وثلث للهدية، وثلثٌ للفقراء، مشيرة إلى أن الأضحية هي ما يذكى تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة.