بيني جانتس يطالب نتنياهو بإقالة نائب رئيس الكنيست وإدانة تصريحاته

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جدة - نرمين السيد - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني جانتس
وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات فورية وإطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.
وتسود حالة من القلق بين الإسرائيليين بسبب الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ويتهمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع المصالح السياسية قبل كل شيء، وأنه يعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة واستعادة ذويهم من المحتجزين.
وقال المتظاهر آفي عوفر، رئيس الحركة الديمقراطية الإسرائيلية: "نأمل أن نغير الحكومة نهاية هذا الأسبوع أو خلال الأسبوع المقبل، ونجبرها على التوصل إلى اتفاق لاستعادة الرهائن المحتجزين، وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن".
وأشار رئيس الحركة الديمقراطية إلى أنه دخل أسبوعه السابع في إضراب عن الطعام دعمًا للإفراج عن الرهائن المحتجزين.
فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 3 إسرائيليين، ونقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج جراء تعدي الشرطة عليهم بالضرب.
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