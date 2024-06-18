جوجل تضيف ميزة جديدة في «Chrome» لـ الاستماع إلى صفحات الويب

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جدة - نرمين السيد - متصفح «كروم» للهواتف
تأتي هذه الميزة مع أدوات تحكم تشغيلية تشبه تلك الموجودة في مشغلات الموسيقى أو البودكاست، مما يتيح لك إيقاف القراءة مؤقتًا، تغيير سرعة القراءة، التقدم للأمام أو الخلف لمدة 10 ثوانٍ في كل مرة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل الصوت المستخدم وتغيير اللغة، حيث تدعم الميزة مجموعة متنوعة من اللغات، من بينها الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، العربية، الهندية، والإسبانية، وفقًا لصفحة المساعدة الخاصة بجوجل.
لمعرفة ما إذا كانت الميزة متاحة لديك، توجه إلى صفحة تحتوي على نصوص كثيرة، ثم انقر على قائمة النقاط الثلاث واختر "استمع إلى هذه الصفحة"، والذي يجب أن يظهر مباشرة أسفل خيار الترجمة.
كما يمكنك طلب من مساعد Google قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ، مع إمكانية ترجمتها إلى لغات أخرى أثناء القراءة، ومع ذلك، يخرجك هذا الخيار من متصفح كروم إلى تطبيق "جوجل"، بينما يبقيك الخيار الجديد داخل متصفحك.
وقد اختبرت جوجل أيضًا ميزة مشابهة لمتصفح Chrome على أجهزة الكمبيوتر المكتبية. يتوفر لمستخدمي Safari على أجهزة "آيفون" ميزة مشابهة تُسمى "الاستماع إلى الصفحة"، والتي تقوم بقراءة صفحات الويب باستخدام صوت Siri، مع توفير نفس عناصر التحكم المتاحة في ميزة جوجل.
حتى الآن، ظهرت هذه الميزة الجديدة فقط في الإصدار التجريبي من كروم، وهو أمر معتاد من جوجل، حيث تقوم بطرح الميزات على مراحل. وفقًا لتقارير 9to5Google، فقد شوهدت هذه الميزة في الإصدار 125 من تطبيق "أندرويد كروم".
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