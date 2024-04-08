نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يفتتحان أعمال تطوير ملعب نادي سيدي بشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء الأحد أعمال التطوير الخاصة بملعب نادي سيدي بشر، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن اللواء/ محمد الشريف عن التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه من موارد محافظة الإسكندرية لصالح ملعب نادي سيدي بشر، مشيدًا بأعمال التطوير بالملعب والتي جاءت في وقت قياسي، في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف اللواء محمد الشريف أن محافظة الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية رفع كفاءة عشرات المراكز الشبابية، فضلًا عن بناء العديد من المراكز الشبابية الجديدة خاصة في الأماكن النائية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المنظومة الرياضية في ظل دعم القيادة السياسية قد حققت العديد من الإنجازات والتطورات غير المسبوقة، وذلك تأكيدًا على دور الرياضة في تعزيز قدرات وإمكانات الشباب وفي ظل رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة والتراخيص اللازمة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية، باعتبارها متنفسًا هامًا للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية.

من جانبه، بدأ وزير الرياضة حديثه بتوجيه الشكر للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي وجه سيادته بسرعة إعادة فتح الملعب مرة أخرى إلى أهالي المنطقة، كما أمر السيد رئيس الجمهورية بتطوير وتجميل الملعب قبل اعادة الافتتاح اليوم وهو ما تم تنفيذه بزمن قياسي بلغ "10" أيام فقط ليظهر بالمظهر المشرف الذي تشاهدونه اليوم فى حفل افتتاح أعمال التطوير.

وأشار صبحي إلى أن أعمال تطوير الملعب والذي يحمل فى طياته تاريخًا طويلًا يصل إلى 60 عامًا حيث تم تنفيذ الملعب فى الستينيات من القرن الماضي، وقد تم تجديد الملعب الخماسي وفرش الملعب بالكامل بالنجيل الصناعى وتركيب الشبك على الأسوار الحديدية الخاصة به.

وتوجه صبحي بالشكر على التواجد الكثيف اليوم من قبل نجوم ورؤساء الأندية المصرية ومنهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير الكرة للمنتخب. وأختتم أشرف صبحي وزير الرياضة حديثه بالشكر إلى صندوق تحيا مصر والذي ساهم بشكل كبير في إعادة تطوير الملعب بنادى سيدي بشر بالإسكندرية.

وبدأت مراسم افتتاح أعمال التطوير للملعب الخماسي بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تبعها عرض فيديو وثائقي عن تاريخ انشاء الملعب الخماسي ونبذة عن نادي سيدي بشر.

وشاهد وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية عرضًا رياضيًا لفرق الطلائع التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، وأيضا قاما بمتابعة جزء من تدريبات فرق براعم كرة القدم بالنادي وعرض لفريق الكاراتية.

واختتمت الجولة الافتتاحية بمشاهدة مباراة استعراضية لقدامى لاعبي الزمالك والأهلى بمشاركة النجوم السابقين لكبار الكرة المصرية الأهلى والزمالك والذين تم تكريمهم من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

حضر الافتتاح الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، والمهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، محمد مجاهد رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة، أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج، سيد سمرة رئيس نادى أصحاب الجياد، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.