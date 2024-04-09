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أحمد جودة - القاهرة - قرر لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تحديد التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة برشلونة مساء الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

إنريكي يستقر على بديل حكيمي أمام برشلونة

ووفقًا لصحيفة "لوباريزيان"، فإن المدرب الإسباني قرر الاعتماد على المدافع البرازيلي ماركينيوس في مركز الظهير الأيمن، خلفًا لأشرف حكيمي الذي سيغيب بسبب الإيقاف، ليكتمل رباعي الدفاع مع لوكاس هيرنانديز، ولوكاس بيرالدو، ونونو مينديس.

ومن المتوقع أن يشكل خط الوسط الثلاثي فيتينا، وزاير إيمري، وفابيان رويز، بينما سيتولى الثلاثي الهجومي لي كانج إن، وعثمان ديمبلي، وكيليان مبابي مهمة خلق الفرص الهجومية.

يستضيف باريس سان جيرمان مباراة الذهاب أمام برشلونة على ملعب حديقة الأمراء، ثم يحل ضيفًا على الفريق الكتالوني في مباراة الإياب في الـ16 من أبريل المقبل.