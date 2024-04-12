نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى في مانشستر يونايتد بعد غياب نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة،بعدما تأكيد غياب الفرنسي رافاييل فاران، مدافع الفريق، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب إصابة عضلية.

مانشستر يونايتد يفقد جهود فاران

وكشفت "ديلي ميل" الإنجليزية أن الموسم الثاني لمانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تن هاج شهد سلسلة من مشاكل اللياقة البدنية، حيث تأثر خط الدفاع بشكل خاص.

وعانى مانشستر يونايتد في أغلب الموسم من نقص في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة الثنائي لوك شاو وتيريل مالاسيا، وفي الوقت نفسه تتفاقم مشاكل الفريق في قلب الدفاع.

وعانى ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف من الإصابات، فيما غاب الثنائي فارات وجوني إيفانو عن الفريق في المباراة التي تعادل فيها 2/2 مع ليفربول بعدما تعرضا للإصابة في مواجهة تشيلسي يوم الخميس الماضي.

وسيغيب الثنائي مرة أخرى أمام بورنموث يوم الأحد، وعلى الأرجح لن يعود فاران للفريق حتى الشهر المقبل.