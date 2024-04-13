نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام ريال مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لقاءٍ مثير، استطاع فريق ريال مدريد أن يحقق فوزًا هامًا على منافسه ريال مايوركا، مما أدى إلى زيادة رصيده من النقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2023-2024، سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب أوريلين تشواميني، مما أضاف ثلاثة إلى رصيد الفريق الملكي، ورفع رصيده إلى 78 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

بجانب ذلك، شهدت الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني مباريات أخرى مثيرة، حيث حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على جيرونا، وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني:

1. ريال مدريد، 78 نقطة.

2. برشلونة، 67 نقطة.

3. جيرونا، 65 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 61 نقطة.

5. أتلتيك بيلباو، 56 نقطة.

6. ريال سوسيداد، 49 نقطة.

7. ريال بيتيس، 45 نقطة.

8. فالنسيا، 44 نقطة.

9. خيتافي، 39 نقطة.

10. أوساسونا، 39 نقطة.

11. فياريال، 38 نقطة.

12. لاس بالماس، 37 نقطة.

13. ديبورتيفو ألافيس، 32 نقطة.

14. إشبيلية، 31 نقطة.

15. ريال مايوركا، 31 نقطة.

16. رايو فاليكانو، 31 نقطة.

17. سيلتا فيجو، 28 نقطة.

18. قادش، 25 نقطة.

19. غرناطة، 14 نقطة.

20. ألميريا، 13 نقطة.