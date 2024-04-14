تين هاج يعلق على تعادل مانشستر يونايتد المثير أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - قام إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بالتعليق على نتيجة مباراتهم اليوم مع فريق بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق. في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" العالمية، أشار تين هاج إلى أهمية الفوز في هذه المباراة، معبرًا عن رغبتهم في المنافسة على المراكز الأولى.

تين هاج يعلق على تعادل مانشستر يونايتد المثير أمام بورنموث

وفي تقييمه للمباراة، أكد تين هاج أن الفريق قد قاتل بشراسة خلال الشوط الأول، مع الإشارة إلى صعوبات مرورية واجهها بعض اللاعبين مثل ماجواير، لكنهم تمكنوا من تجاوز تلك الصعوبات لأهمية مشاركته في المباراة.

وأشاد تين هاج بأداء الفريق في الشوط الثاني، مشيرًا إلى تحسن الأداء والقدرة على التصدي لتأخر النتيجة مرتين. كما أبدى تفاؤله بقوة الروح الجماعية للاعبين وفرصة الفريق في السيطرة على المباراة بشكل أفضل خلال الأوقات الحرجة.

وتطرق إلى أداء الخصم ملاحظًا على تراجع أداءهم في الشوط الثاني بعد إظهارهم لكميات كبيرة من الطاقة في الشوط الأول، مؤكدًا على أهمية استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة.

وفيما يتعلق باللاعب برونو فرنانديز، أثنى تين هاج على أدائه المميز وتأثيره الإيجابي على الفريق، مشيرًا إلى دوره كقائد ومنحه الطاقة لزملائه في الملعب، وعبر تين هاج عن خيبة أمله من نتيجة التعادل، مؤكدًا على أهمية تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة لتفادي فقدان نقاط ثمينة في سباق المنافسة على البطولة.

بخصوص قرار إلغاء ركلة الجزاء لصالح بورنموث، أكد المدرب قائلًا: "الواقع أنها لم تكن ركلة جزاء، بالطبع، حيث تم احتساب ثلاث ركلات جزاء ضد فريقنا في الأربع مباريات الأخيرة، وكلها كانت قابلة للجدل، وكذلك الحال بالنسبة للركلة التي حصلنا عليها اليوم".

وفيما يتعلق بالصراع على المراكز الأربعة الأولى، أشار إلى أن "الأداء لا يكفي ببساطة في هذه المرحلة من الموسم".

وأضاف بتأكيد: "نحن ندرك أننا لم نكن في أفضل حالاتنا اليوم، يجب علينا العمل بشكل أفضل، والسيطرة على المباراة والاستفادة من الفرص التي تأتي لنا".

وعن ضرورة صبر المشجعين، أوضح المدرب الهولندي قائلًا: "هذا قرار يعود لهم، لكن الحقيقة هي أننا نلعب بمستوياتنا في الوقت الحالي، مع كل التحديات التي نواجهها".

واختتم قائلًا: "عندما يكون الجميع على أفضل وجه، يمكننا أداء بمستوى عالٍ جدًا، ولكن يتعين علينا القيام بذلك لمدة كاملة تبلغ 90 دقيقة".