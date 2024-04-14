إشبيلية يتفاوض مع نجل أنشيلوتي

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي إشبيلية، مفاوضاته مع دافيد نجل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، من أجل بدء تجربة جديدة بعيدًا عن والده والنادي الملكي.

إشبيلية يتواصل مع دافيد أنشيلوتي

أشار الإعلامي الإسباني رامون ألفارو التابع لصحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن نادي إشبيلية قد بدأ اتصالاته مع دافيد أنشيلوتي ليصبح مدربًا رئيسيًا للفريق الأول في الموسم المقبل.

وذكر رامون ألفاريز أن دافيد الذي يعمل مساعدًا لوالده في الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، لديه عدة عروض من الدوري الإنجليزي.

وقال ألفاريز أن دافيد أنشيلوتي يعتزم العمل بمفرده وخوض تحدٍ جديد في حال تلقى عرضًا مناسبًا في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي عمل كمساعد مدرب مع والده أنشيلوتي في أندية ميلان ونابوبي وإيفرتون وريال مدريد.