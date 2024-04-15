نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقع الفائز بـ مباراة الأهلي والزمالك اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق،، الفائز بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج "وان تو" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "الزمالك تطور خلال اليومين الماضيين، الفريق أدى بشكل جيد أمام الاتحاد السكندري، لكن مواجهة الأهلي تختلف عن أي مواجهة أخرى، وتحتاج نوعية خاصة من اللاعبين".

وتابع: "مبارة القمة تحتاج أعصاب هادئة، والزمالك ممكن يتفوق لأن الأهلي عنده غيابات مهمة جدًا، وبعد أداء الأبيض الرائع أمام الاتحاد أعتقد أنهم سيقدمون مباراة قوية".

واختتم: "مباراة القمة والمنافسة فيها هي التي ستفرز لاعبين أقوياء لمنتخب مصر، وبعد أن رأيت أداء الزمالك أمام الاتحاد أتوقع أن يفوز على الأهلي".

ويحتل الأهلي قبل بداية المباراة المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي الزمالك صاحب الأرض اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.