الرياضة

أمير هشام: الزمالك استحق الفوز ضد الأهلي والفريق يسير بخطى ثابتة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك حقق فوزًا هامًا في بطولة الدوري المصري الممتاز، كخطوة للاقتراب في المشاركة بالبطولات الإفريقية بالموسم الجديد.

أمير هشام: الزمالك استحق الفوز ضد الأهلي والفريق يسير بخطى ثابتة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، سواء بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى عودة النتائج الجيدة في الدوري".

وأضاف أمير هشام: "جوزيه جوميز المدير الفني، وضع يده على التشكيل الأساسي للفريق، والفوز ضد الأهلي دفعة قوية للفريق بالفترة المقبلة، واستحق الفوز بالقمة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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