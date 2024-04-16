نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يكشف مفاجأة مثيرة بعد خسارة الأهلي في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس مصابًا واختار عدم اللعب في مباراة القمة أمام الزمالك بسبب الخلاف مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر

وتعرض فريق الأهلي للهزيمة أمام نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات رضا عيد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: ما علمته أن بيرسي تاو نجم فريق الأهلي

لا يعاني من أي إصابة وكان بمقدوره المشاركة في مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وتابع: بيرسي تاو مستاء من كولر بسبب ما حدث من المدير الفني لفريق الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني عندما قام اللاعب بعمليات الإحماء للمشاركة في المباراة ولكن كولر دفع بلاعب أخر بدلًا منه.