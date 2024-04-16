رابط ببلاش يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - رابط ببلاش (0-)(0)يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان وذلك في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2023-2024، ويمكنك متابعة يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تجمع المباراة بين برشلونة ضد باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، الموافق 16-4-2024، لحساب إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أووربا.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا

ثمة مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، يدخلها الأول، حاملًا أفضلية اليوم في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدفين.

ونجح برشلونة في العودة من ملعب «حديقة الأمراء» بفوز يقربه نحو دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على الرغم أن باريس سان جيرمان كان المرشح الأول للانتصار، لا سيما وأن اللقاء لُعب على أرضه.

ويمني برشلونة تكرار تفوقه على باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي ستجمعهما، اليوم، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في إسبانيا، وعاد البارسا مؤخرًا لسكة الانتصارات محليًا وقاريًا، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، بعد فترة من تذبذب المستوى في مختلف المسابقات، وكان برشلونة قد انتصر في آخر مبارياته بالدوري الإسباني، على لاس بالماس، بهدف نظيف، ومن قبلها أمام أتلتيكو مرديد بثلاثية دون رد، وحسم برشلونة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من شأنه كذلك أن يمنح الفريق الكتالوني دفعة معنوية كبيرة، خاصة قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

ومن المقرر أن يلاقي برشلونة نظيره ريال مدريد، يوم 21 أبريل المقبل، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، وذلك بعد مواجهة الليلة ضد باريس سان جيرمان، ويحتل برشلونة حاليًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 70 نقطة، وفارق 8 نقاط عن صدارة ريال مدريد، أما باريس سان جيرمان فلا يزال يبحث عن حل لعقدة عدم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، طيلة السنوات الماضية، رغم امتلاكه لكوكبة من أبرز نجوم العالم، وعلى المستوى المحلي فبات باريس سان جيرمان قريبًا للغاية من حسم لقب الدوري الفرنسي، الذي يتصدره حاليًا، برصيد 64 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن وصافة استاد بريست.

يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا (الموعد الرسمي)

يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا.. وتجمع المباراة بين برشلونة ضد باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، الموافق 16-4-2024، لحساب إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أووربا.

يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا.. وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر القنوات الناقلة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا.. وتنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Barcelona بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا.. وأسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، للمعلق حسن العيدروس.