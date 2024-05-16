نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة: نحترم الترجي ونعلم نقاط قوته جيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، على أهمية مباراة فريقه غدًا أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة: المنافسة بين الأهلي والترجي ستكون قوية

وأضاف ربيعة في تصريحات منذ قليل:"الترجي فريق محترم وكبير، مثل الأهلي المنافسة بيننا ستكون قوية".

وتابع: "سنلعب اللقاء بهدف تحقيق الفوز في توتس، سنقدم ما بوسعنا وستكون مباراة قوية دون تعصب".

وأوضح: "المباراة ستكون دفاعية، نحترم فريق الترجي ونعلم جيدًا نقاط القوة، وإن شاء الله نسعد جماهيرنا".

وأشار: "لا نفكر في المباراة السابقة هدفنا منصب حاليًا على مواجهة الترجي التونسي".

وأكمل: "نحترم جماهير الترجي، وإن شاء الله المباراة تليق بين الفريقين".