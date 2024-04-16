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أحمد جودة - القاهرة - مباشر Barcelona دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

جارية مباشر Barcelona دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هي مواجهة قوية تجمع بين فريقين كبيرين في عالم كرة القدم.

يعد برشلونة واحد من أعرق الأندية في إسبانيا وأوروبا، يواجه باريس سان جيرمان، الذي يعتبر قوة صاعدة في الساحة الأوروبية، يأتي هذا اللقاء ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مما يجعله ذو طابع استثنائي وحماسي، حيث يسعى كل فريق للتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة.

مباشر Barcelona دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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وفي ذلك السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويفتتح ملعب ستاد مونتجويك معقل البارسا أبوابة ليحتضن المباراة بين الفريقين، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2023-2024.

وسوف يواجه الفريق الفائز في هذه المواجهة سيتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي بالفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، يُذكر أن قاعدة الهدف الخارجي قد تم إلغاؤها في مراحل خروج المغلوب في البطولة.

نجح برشلونة في بلوغ ربع النهائي بعد تغلبه على نابولي بنتيجة 4-2، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل 1-1 في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، وفاز برشلونة في مباراة الإياب 3-1 في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

فيما تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب على ملعب "أنويتا"، بعد فوزه في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

وكان حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت الأربعاء الماضي، على أرضية الأخيرة في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

متى موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

وسوف تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وتنتقل أحداث مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 1.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينوس، هيرنانديز، مينديز.

خط الوسط: إيمري، فيتينها، رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، باركولا.

تشكيل برشلونة

تشكيل برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، ب أو كوبارسي، جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري

خط لهجوم: لامين جمال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراس المرمي: جانلويجي دوناروما – كيلور نافاس – أرناو تينياس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – نونو مينديز – نوردي موكويلي – بيرالدو – ميلان شكرينيار.

خط الوسط: مانويل أوجارتي – فابيان رويز – دانيلو – فيتينيا – لي كانج إن – كارلوس سولير – وارين زايري إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي - جونكالو راموس – عثمان ديمبيلي – ماركو أسينسيو – راندال كولو مواني – برادلي باركولا.

قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: أوريول روميو، فرينكي دي يونج، بيدري، إيلكاي جوندوجان، كاسادو، مارك جويو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.