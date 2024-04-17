نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هدد بعدم التجديد".. كواليس الصدام بين كولر وبيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجد العديد من الصدامات في الفترة الأخيرة داخل جدران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر، بسبب استبعاد بعض الأسماء من حسابات تشكيل الفريق الأساسي في المباريات الأخيرة.

حقيقة صدام كولر وبيرسي تاو

وأكد محمد عراقي الناقد الرياضي عبر تصريحاته مع سيف زاهر عى أون تايم سبورتس:" خروج بيرسي تاو خارج مباراة القمة لم يكن بسبب وجود أي إصابات كما قيل ولكن هي أسباب فنية".

وتابع:" بيرسي تاو يرى نفسه مثل ميسي مثل ما يتردد عنه في جنوب إفريقيا ولا يريد أن يجلس على دكة البدلاء لأي لاعب".

وواصل:" أسلوب الحديث أغضب كولر خاصة أن اللاعب ربط ذلك بتهديد عدم تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري".

وأختتم:" ملف بيرسي تاو كانت ضمن الملفات التي تحدث عنها محمود الخطيب والسويسري مارسيل كولر، واللاعب بسبب تلك الجلسة يقترب من الظهور في رحلة الكونغو، وسياسة الكلمة الأولى والأخيرة للمدرب انتهت منذ وجود موسيماني".