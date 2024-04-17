نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| 24 عامًا ومزعج.. مهاجم مغربي بديلًا لأنتوني موديست في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظل أزمة خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حديث الجميع خاصة بعد المستوى الفني المتراجع للفريق خلال المباريات الأخيرة والتي كان أخرها الهزيمة أمام الزمالك.

وحقق الفارس الأبيض فوزا ثمينا في القمة 127 بهدفين مقابل هدف واحد.

- مهاجم جديد علي رادار الأهلي

وكشفت أحد أحد البرامج المغربية الرياضية، فإن المغربي محسن بوريقة 24 عامًا، مهاجم نادي المغرب الفاسي يُعد أحد أهداف النادي الأهلي.

وتابعت، المهاجم المغربي دخل ترشيحات من قبل أحد الكشافين لمسؤولي الأهلي وخضوعه للمتابعة خلال الفترة الأخيرة من قبل كولر، خاصة أنه يمتاز بالتحركات المزعجة وضربات الرأس وإنهاء الهجمات على المرمى.

على جانب آخر، اقترب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، نهاية الموسم الحالي بسبب ضعف مستواه الفني والتهديفي.

