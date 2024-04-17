خاص.. الأهلي يحسم الجدل في ملف عودة عبدالحفيظ ورحيل بيبو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بعد الهزيمة من الزمالك في المباراة الماضية، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحسم الجدل في ملف عودة عبدالحفيظ ورحيل بيبو

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول اقتراب رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة بالأهلي، وعودة سيد عبدالحفيظ مجددا، بعد الهزيمة امام الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وجود نية لرحيل خالد بيبو، غير صحيح.

وأضاف، أن فكرة رحيل بيبو لم تطرح من الأساس، ولم يتم مناقشة عودة سيد عبدالحفيظ مجددا، مشددًا على احترامه الكامل لمدير الكرة السابق.

وحقق الزمالك فوزا هاما على الاهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

