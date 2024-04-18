نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من توخيل على مواجهة ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، توماس توخيل، سعادته البالغة بعد تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر الانتصار على آرسنال في مباراة الإياب.

توخيل يشيد بأداء بايرن ميونخ أمام آرسنال

حقق بايرن ميونخ فوزًا بنتيجة 1-0 على آرسنال في لقاء الإياب لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء الماضي.

وفي تصريحات صحفية بعد المباراة، أشاد توماس توخيل بأداء فريقه قائلًا: "كان أداء فريقنا مميزًا للغاية. أنا فخور جدًا بالأداء الذي قدمناه، لاعبونا قدموا أداءً استثنائيًا، لايمر قام بعمل رائع في وسط الملعب وتصدي لمحاولات لاعبي آرسنال، ومزراوي أظهر أداءً رائعًا في مركز جديد بالنسبة له".

وأضاف توخيل: "التأهل إلى نصف النهائي خطوة مهمة بالنسبة لنا، كانت المباراة ممتعة وصعبة في آن واحد، لكننا أظهرنا الشخصية والقوة في الشوط الثاني، ونستحق الفوز".

وفيما يتعلق بالهدف الوحيد في المباراة الذي سجله كيميش، أوضح توخيل: "كان هدفًا استثنائيًا، وربما كانت أفضل طريقة للتسجيل في هذا اللقاء".

توخيل يعلق على مواجهة ريال مدريد

وعن المواجهة المقبلة مع ريال مدريد، قال توخيل: "نأمل في عودة بعض اللاعبين المصابين ليكون الفريق كاملًا، وسنحتاج إلى الاستعداد بشكل جيد لمواجهة فريق مثل ريال مدريد، فهي مباراة صعبة ومهمة في نصف النهائي".

وختم توخيل حديثه قائلًا: "سيكون علينا التكيف مع أسلوب لعب ريال مدريد الذي يختلف تمامًا عن آرسنال، ونحن متحمسون لهذا التحدي ونأمل في تقديم أداء جيد يؤهلنا للوصول إلى النهائي".