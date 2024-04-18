مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهة نارية تجمع أتالانتا ضد ليفربول، ينتظرها عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم، بينما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لخوض مواجهة نارية ومرتقبة، اليوم الخميس، وذلك عندما يحل ضيفًا على أتالانتا الإيطالي، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوروباليج هذا الموسم 2023/2024.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي، من تحقيق فوزًا تاريخيًا في موقعة الذهاب أمام ليفربول على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل الريدز، بثلاثية تاريخية، وضع بها قدمًا في نصف نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم 2023/2024.

أتالانتا ضد ليفربول

ويتسلح فريق ليفربول في موقعة اليوم، بنجومه العديدة وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، وأيضًا عودة أرنولد وجوتا والحارس المخضرم أليسون بيكر من الإصابة، وذلك من أجل «ريمونتادا» تاريخية جديدة، يخطف بها الريدز بطاقة العبور والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.



تشكيل ليفربول المتوقع ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي اليوم

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرخيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: واتارا إيندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

مباراة ليفربول ضد بورنموث

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موعد مباراة أتالانتا ضد ليفربول في الدوري الأوروبي

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، الموافق 18 من شهر أبريل الجاري، ليكون هو موعد مباراة أتالانتا ضد ليفربول، وذلك في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي «اليوروباليج» هذا الموسم 2023/2024.

أتالانتا ضد ليفربول

وتنطلق مباراة أتالانتا ضد ليفربول، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «جيويس» معقل الفريق الإيطالي.



القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ضد ليفربول في الدوري الأوروبي

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ضد ليفربول، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المخضرم حفيظ دراجي.



ليفربول يسعى للثأر من أتالانتا اليوم فى إياب ربع نهائى الدورى الأوروبي

يحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره أتالانتا، في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "جيسوس" ضمن منافسات إياب دور ربع النهائى من بطولة الدورى الأوروبى للموسم الحالى 2023-24.

أتالانتا ضد ليفربول

تأهل فريق ليفربول إلى دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب سبارتا براج البرتغالي في دور الستة عشر بنتيجة 11-2 استطاع في مباراة الذهاب الفوز خارج الأرض 5-1، وفي الأنفيلد 6-1.

بينما تأهل فريق أتالانتا إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على سبورتينج لشبونة البرتغالي في دور الستة عشر بنتيجة 3-2، بعدما تعادل إيجابيًا 1-1 في الذهاب خارج الأرض والفوز 2-1 على أرضه ووسط جماهيره.

يدخل أتالانتا المباراة بحثًا عن تأكيد التفوق أمام منافسه ليفربول بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 على ملعب أنفيلد في مواجهة الذهاب بين الناديين.