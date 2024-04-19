ميلان يطرد بيولي بعد السقوط الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، بعد خسارته أمام روما بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب ربع نهائي البطولة الأوروبية.

ميلان يطرد بيولي بعد الخسارة أمام روما

وتأهل روما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب ميلان بعد فوزه على ذهابًا وإيابا 3-1 بمجموع المباراتين.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة الروسونيري قررت توجيه الشكر إلى ستيفانو بيولي مدرب الفريق اللومباردي، حيث سيكون هذا الموسم هو الأخير للمدرب رفقة ميلان.

ويعيش ميلان تحت قيادة بيولي موسم كارثي، حيث ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعة حيث احتل المركز الثالث في مجموعته لينتقل إلى الدوري الأوروبي والذي ودعه من ربع النهائي على يد ذئاب العاصمة الإيطالية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى فشله في منافسة إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، حيث بات النيراتزوري على بعد مباراة واحدة من حسم لقب الكالتشيو، كذلك ودع الروسونيري بطولة كأس إيطاليا.