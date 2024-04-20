نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمدي: لاعبو الزمالك في قمة التركيز.. ودرسنا دريمز جيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مباراة دريمز الغاني المرتقبة، مساء الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد حمدي: الزمالك يستطيع الفصل بين البطولات

قال حمدي: "الزمالك يستطيع الفصل بين البطولات التي يشارك فيها، وهناك حالة تركيز شديدة من جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهاب".

وأضاف أحمد حمدي قائلًا: "مباراة الذهاب ستكون صعبة والزمالك يستهدف تحقيق الفوز، ودرسنا الفريق المنافس جيدًا لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الغاني".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.