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أحمد جودة - القاهرة - من المتوقع أن يشهد باريس سان جيرمان تحسنًا في وضع خزائنه قريبًا مع إبرام صفقة جديدة.

صفقة المانية تنعش خزائن باريس سان جيرمان

ووفقًا لمراسل صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يبدو أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني يعتزم تفعيل بند شراء لاعبه هوغو إيكيتيكي، الذي كان مُعارًا من باريس سان جيرمان منذ يناير الماضي.

ويتوقف قرار شراء إيكيتيكي على مشاركته في نسبة لا تقل عن 50% من مباريات الفريق الألماني.

وبمجرد إتمام بيع إيكيتيكي، من المتوقع أن يتلقى النادي الفرنسي مبلغًا قدره 16.5 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت المادية، وسيتم دفع هذا المبلغ على ثلاث دفعات.

تمت إعارة المهاجم الشاب الفرنسي من ريمس إلى باريس سان جيرمان مقابل 3.5 ملايين يورو في صيف عام 2022.