نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول بكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق الحزم اليوم السبت الموافق 20 أبريل الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والحزم

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والحزم مساء السبت في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي بتعليق عبدالله الحربي ورؤوف خليف وأحمد النفيسة.

ترتيب الاتحاد والحزم

ويحتل العميد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة بعد تحقيق 14 فوز و5 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي نظيره الحزم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بعشرة وهزم بخمسة عشر اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم

تردد قناة ssc sports hd 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.