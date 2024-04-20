أليجري: ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية

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أحمد جودة - القاهرة - حلل مدرب فريق ​يوفنتوس​ كاسيميليانو اليغري التعادل المحقق بنتيجة 2 - 2 مع فريق كالياري ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال: "سمحنا بسبع هجمات مرتدة علينا وكنا نحاول باستمرار تمرير تمريرات التيك تاك إلى شخص ما على بعد متر واحد ونخطئ في التمريرة، أمام فرق عدوانية مثل كالياري، عليك أن تخوض معركة.

أليجري: لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية

وتابع: لم نفهم أن هذا هو الوضع، خاصة وأن الكرة لم تكن تتدحرج حقًا على هذا الملعب، وكان علينا أن نضربها بعيدًا بدلًا من ذلك. لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية، وعندما تلعب في هذه المرحلة من الموسم، ستخسر إذا لم تتمكن من مجاراة المنافس من حيث القوة".