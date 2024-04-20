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أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، برنامج الفريق قبل مباراة مازيمبي التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباحا، ووجبة الغداء في الثانية عشرة ظهرا.

تفاصيل برنامج الأهلي قبل مباراة مازيمبي

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهرا ثم تتحرك البعثة لملعب مازيمبي عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف مباراة اليوم، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ١٥ دقيقة الأولى من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.

