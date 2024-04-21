نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خرج من حسابات ريال مدريد.. أرسنال يستهدف ضم "غول إفريقيا" من الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، العمل على تعديل مسار الفريق ووضع خطة مستقبلية لعودة الجانرز من جديد لمنصات التتويج المحلية والقارية، خاصة بعد توديع منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور ربع النهائي.

وخرج الجانرز من هذا الدور على يد العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراتي الذهاب والإياب.

- اوسيمين على رادار أرسنال

وأكد أرتيتا في حديثه مع إدارة أرسنال على ضرورة تدعيم خط الهجوم هذا الموسم، في ظل تراجع مستوى البرازيلي خيسوس في الفترة الأخيرة.

ونشر موقع "sportsbrief"، أن جاءت موافقة إدارة أرسنال على تغيير سياستها ودفع مبلغ ضخم للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نادي نابولي الإيطالي.

وجاء ذلك بعد توديع منافسات دوري أبطال أوروبا هذا العام.

على جانب آخر، سيجد الجانرز صعوبة كبيرة في حسم تلك الصفقة بسبب اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد مع الهداف النيجيري في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتعويض رحيل كيليان مبابي المنتظر نهاية الموسم الجاري.

