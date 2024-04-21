نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرمين لوبيز يسجل هدف برشلونة الثاني في شباك ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيرمين لوبيز نجم برشلونة في تسجيل الهدف الثاني في شباك ريال مدريد مع الدقيقة "69"، في المباراة المقامة بينهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

حيث سجل أندرياس كريستينسن لاعب برشلونة الهدف الأول في شباك ريال مدريد في الدقيقة "5" من عمر اللقاء، وأدرك فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد هدف التعادل في شباك برشلونة في الدقيقة "17 "من ركلة جزاء.

ودخل ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.



بينما بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

