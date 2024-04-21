نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو يشتعل.. فاسكيز يسجل هدف ريال مدريد الثاني أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، هدف التعادل الثاني لمصلحة الملكي أمام برشلونة وذلك ضمن الجولة الثاني والثلاثون من عمر الدوري الاسباني.

وسجل لوكاس فاسكيز هدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر المباراة ليعود من جديد أمام برشلونة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الايجابي بهدف لمثله قبل أن يسجل برشلونة في الشوط الثاني مع حلول الدقيقة 69 ليعادل الريال النتيجة من جديد.

ودخل ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

بينما بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.