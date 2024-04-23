الرياضة

بعد أزمة كرات القمة..صندوق خشبي للكرات في مباراة الاتحاد والإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم افتتاحية الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز وذلك بثلاث مواجهات مثيرة جاء أبرزها مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

وحكم التعادل الايجابي بهدف لمثله المباراة التي شهدت إثارة كبيرة، لم تتوقف على أحداث وفرص الفريق فقط بل في حل جذري لمشكلة الكرات.

صندوق خشبي

واستعان استاد الجيش في برج العرب بصندوق خشبي صغير الحجم ومثبت في الملعب، بديلا عن حاملي الكرات.

وجاءت فكرة الصندوق عقب أزمة إخفاء الكرات من جانب الزمالك في مباراة القمة 127 والتي حقق فيها الفوز بهدفين مقابل هدف أمام .

ولاقت هذه الأزمة تفاعل واسع في ظل انتقاد لنادي الزمالك حول الأزمة.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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