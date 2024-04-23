نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة كرات القمة..صندوق خشبي للكرات في مباراة الاتحاد والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم افتتاحية الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز وذلك بثلاث مواجهات مثيرة جاء أبرزها مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

وحكم التعادل الايجابي بهدف لمثله المباراة التي شهدت إثارة كبيرة، لم تتوقف على أحداث وفرص الفريق فقط بل في حل جذري لمشكلة الكرات.

صندوق خشبي

واستعان استاد الجيش في برج العرب بصندوق خشبي صغير الحجم ومثبت في الملعب، بديلا عن حاملي الكرات.

وجاءت فكرة الصندوق عقب أزمة إخفاء الكرات من جانب الزمالك في مباراة القمة 127 والتي حقق فيها الفوز بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي.

ولاقت هذه الأزمة تفاعل واسع في ظل انتقاد لنادي الزمالك حول الأزمة.

