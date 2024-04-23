نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة نارية.. نادي سعودي يطلب إمام عاشور والأهلي يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي التعاون السعودي دخل في مفاوضات قوية مع إمام عاشور لاعب فريق الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد تألقه مع القلعة الحمراء

تصريحات محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": تحدث نادي التعاون السعودي مع أحمد يحيي وكيل إمام عاشور من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم بعد تألقه مع القلعة الحمراء ومنتنخب مصر في الفترة الماضية.

وتابع: طلب نادي التعاون السعودي من وكيل إمام عاشور معرفة رأي النادي الأهلي في إمكانية الاستغناء عن اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم.

وواصل: رحبت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء بفكرة بيع إمام عاشور في حال وصول عرض رسمي بقيمة 7 مليون دولار "كاش" دون أقساط.