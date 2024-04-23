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أحمد جودة - القاهرة -

استدعى اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء مسئولو نادى إنبى ولاعب المصرى مواليد 2003، للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانونى للاتحاد بشأن شكوى إنبى لحسم بطولة الجمهورية 2003.

أكد الطحان في تصريحات تلفزيونية أن النادي المصري يرفض شكلا موضوعا اي اتهام موجه لادارته بتزوير أو تسنين لاعبين في قطاع الناشئين موضحا أن اللاعب ده لعب موسم كامل ومقيد في شهر سبتمبر الماضي في سجلات اتحاد الكرة وكل اوراقه الرسمية المستخرجة من السجل المدني سواء بطاقة أو شهادة ميلاد أو قيد عائلي وجهت إلى اتحاد الكرة وتم قيده بالفعل

بطاقة الرقم القومي للاعب مدون بها مواليد ٢٠٠٣ وبطاقة رسمية وليست شهادة ميلاد.

اتحاد الكرة يستدعى لاعب المصرى 2003 ومسئولى إنبى للتحقيق فى شكوى التزوير

وأوضح عضو مجلس الادارة أن اللاعب يتعامل ببطاقته مع كل المصالح الرسمية،مشيرا إلي

نادي انبي لم يقدم اي احتجاج على هذا اللاعب منذ بداية الموسم وهو يشارك المباريات مع فريقه ، لماذا لم يعترض انبي منذ بداية الموسم؟ لماذا اعترض قبل مواجهة الاهلي وبعد مواجهتنا ؟

أشار المشرف علي الفريق الأول أن ليس هناك اي شبه تزوير في موضوع هذا اللاعب والنادي المصري بعيد عن هذا الامر وليس له علاقة ولا يمكن ان نزور في اوراق اي لاعب نسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوق النادي المصري ونرفض المساس بحقوقنا.

