نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لـ بايرن ميونيخ بشأن المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الألماني صدمة جديدة بشأن التعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة لخلافة المدرب توماس توخيل الذي سيرحل نهاية الموسم.

وأبدى نادي بايرن ميونيخ اهتمامه بشكل كبير جدا بالتعاقد مع الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي أستون فيلا تشيلسي الإنجليزي في الموسم القادم.

صدمة جديدة لـ بايرن ميونيخ بشأن المدرب الجديد

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن مسؤولي النادي البافاري كانوا يرغبون بشكل كبير في حسم التعاقد مع المدرب أوناي إيمري لخلافة توخيل ولكنه حسم مستقبله.

وبحسب صحيفة ذا أثلتيك البريطانية فإن إيمري حسم مستقبله ولا يريد مغادرة صفوف نادي أستون فيلا في الفترة المقبلة حيث سوف يتم تمديد عقده حتى عام 2027.

ويأمل نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع مدرب جيد في اسرع وقت ممكن لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد مع رحيل المدرب توماس توخيل في نهاية الموسم.

