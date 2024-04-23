آلحين بدون تقطيع الهلال والعين.. شاهد بالبث المباشر مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

أحمد جودة - القاهرة - الهلال والعين.. شاهد بالبث المباشر مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

الهلال والعين.. شاهد بالبث المباشر مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا - يشهد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وفريق العين، حيث يسعى كلا من الفريقين إلى الفوز من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وهو ما ينتظره عشاق الفريقين متمنيين الوصول إلى المحطة الآخيرة بالبطولة الآسيوية.

موعد مباراة الهلال والعين

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والعين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يكون في العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة بتوقيت مصر، وتقام المباراة على ملعب «المملكة أرينا».

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين مباشر اليوم

الهلال والعين.. شاهد بالبث المباشر مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا.. تعد شبكة قنوات beIN Sports AFC، هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العين مباشر اليوم، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، وسيتم نق المباراة بصوت المعلق حسن العيدروس.

تشكيل الهلال أمام العين المتوقع

حراسة المرمى ياسين بونو. خط الدفاع سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، على البليهي، ياسر الشهراني. خط الوسط روبن نيفيس، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش. خط الهجوم ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.

تشكيل العين أمام الهلال المتوقع