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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث مباراة الهلال والعين ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بفوز فريق الهلال بهدفين مقابل هدف، ولكنها لم تكن كافية لحسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

العين يقتنص بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا من الهلال

وكان فريق الهلال بحاجة لتحقيق الفوز بفارق ثلاث أهداف على الأقل لحسم بطاقة الصعود، لكن فوزه في مباراة اليوم لم يكن كافيًا، لأن بذلك الفوز أصبح مجموع المباراتين 5-4.

وشهدت مباراة الليلة تقدم فريق الهلال في المباراة وسجل الهدف الأول، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 2 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي من مدافع فريق العين على ميشيل ديلجادو داخل منطقة الجزاء.

وتمكن روبين نيفيز لاعب وسط فريق الهلال من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة لتسكن مرمى خالد عيسى حارس مرمى فريق العين.

واستطاع فريق العين إدراك هدف التعادل أمام نظيره الهلال السعودي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث سجل إريك دي مينيزيس ظهير فريق العين من تسجيل هدف التعديل لصالح فريق العين عند الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريق إريك بتصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من يحيى نادر نجم وسط فريق العين.

وسجل سالم الدوسري نجم فريق الهلال الهدف الثاني لصالح فريق الهلال في مرمى ضيفه العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء الهدف عن طريق سالم في الدقيقة 51 من عمر اللقاء بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك فريق العين.

ومن المقرر أن يواجه فريق العين في المباراة النهائية الفائز من مباراة يوكوهاما مارينوس وأولسان هيونداي.

