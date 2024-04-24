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أحمد جودة - القاهرة - يعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري جلسة مع محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين بالفريق خاصة بعد النقص العددي في غيابات الفريق.

علي ماهر يجتمع بطبيب فريق المصري للاطمئنان على أخر تطورات حالة المصابين

تشهد قائمة الغيابات عدة من العناصر الاساسية التي يعتمد عليها الفريق حيث يعاني يوسف الجوهري المصاب بكدمة قوية في القدم، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة.

يستمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق والذي أجرى مؤخرا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر تجهيزه للمباريات بعد تماثله التام للشفاء من اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وفي سياق أخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق الطيران في مباراة ودية والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المصري لمباراته والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.

