باريس سان جيرمان يحقق رقم قياسي في الدوري الفرنسي بالفوز على لوريان

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي باريس سان جيرمان رقم قياسي جديد في الدوري الفرنسي بعد الفوز على نظيره لوريان، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء.



فاز النادي الباريسي عبى لوريان برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي.



رقم قياسي يزين مسيرة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي



بالفوز الذي حققه باريس سان جيرمان، فهو لم يتلقى أي خسارة في آخر 22 مواجهة خاضها في الدوري الفرنسي خارج ملعبه.



وأصبح الفريق على بعد خمس نقاط، من حسم اللقب ولكن بعد الفوز أصبح الفريق متبقى له نقطتين لإعلان فوزه الرسمي بلقب الدوري الفرنسي.

ويمتلك الفريق الباريسي فرصة التتويج بلقب الدوري الفرنسي قبل ان يحقق النقطتين، حيث في حالة خسارة موناكو وهو أقرب فريق من باريس سان جيرمان في جدول الترتيب، سيحسم الفريق لقب الدوري بشكل رسمي.