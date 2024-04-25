نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 25- 4- 2024 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين المقبلة من دوري روشن.

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي اليوم الخميس بانطلاق ثلاث مباريات وستستكمل باقي المباريات في اليوم التالي.

ويحتل الهلال صدارة الدوري في الموسم الحالي برصيد 77 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 68 نقطة في حين جاء الأهلي بطل الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ويتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC EXTRA HD السعودية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي:

- الفيحاء × الطائي: الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- الرياض × الأهلي: الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- الوحدة × الحزم: الساعة 8 مساء بتوقيت مصر