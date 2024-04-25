الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25- 4- 2024 في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين المقبلة من دوري روشن.

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي اليوم الخميس بانطلاق ثلاث مباريات وستستكمل باقي المباريات في اليوم التالي.

ويحتل الهلال صدارة الدوري في الموسم الحالي برصيد 77 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 68 نقطة في حين جاء بطل الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة. 

ويتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC EXTRA HD السعودية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري في الموسم الحالي. 

مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي 

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي:

- الفيحاء × الطائي: الساعة 5 مساء بتوقيت مصر 

- الرياض × الأهلي: الساعة 8 مساء بتوقيت مصر 

- الوحدة × الحزم: الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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