نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال المقبلة أمام الفتح في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الهلال، نظيره فريق الفتح، يوم الجمعة 26 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الفتح

تُقام المباراة بين فريقي الهلال والفتح في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الهلال والفتح عبر قناة ssc الرياضية، حيث تنقل مجموعة قنوات ssc الرياضية الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري.

ترتيب الهلال والفتح

ويحتل فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة، بينما يأتي فريق الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة.