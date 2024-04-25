نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مازيمبي: جاهزون للفوز على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر لامين نادياي المدير الفني لمازيمبي الكونغولي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المواجهة الصعبة والمصيرية أمام النادي الأهلي في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحل مازيمبي ضيفا على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة القادم.

- مدرب مازيمبي يحذر الأهلي

وأكد مدرب مازيمبي:" نعلم قيمة الأهلي جيدا وأنه حقق 11 لقب للبطولة ولكن نحن جاهزون للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا".

وتابع:" حظوظنا متساوية مع الأهلي ونلعب في القاهرة من أجل الفوز فقط، رغم أننا نتوقع عدد الجماهير الذب سيساندهم".

واشار:" سنقدم مباراة كبيرة ولم نتمكن من تقديم مستوى جيد في ملعبنا بلقاء الذهاب رغم عاملي الأرض والجمهور".

وأختتم:" الأندية الكبيرة لا تتأثر بالغيابات ولدينا غيابات مؤثرة مثل الأهلي ومواجهة الأفضل دائما تجعلك متحمس، وجئنا إلى هنا لحسم الصعود".

