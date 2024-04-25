المصري يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة للداخلية بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب ستاد الكلية الحربية بمعسكره المغلق بالقاهرة استعدادا لمواجهة نظيره فريق الداخلية بالجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستعين الجهاز الفني للنادي المصري لجهود سمير فكري لاعب الفريق الأول للكرة بعد إيقافه بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة أمام سيراميكا كيلوباترا بالجولة الثامنة عشر من الدوري.

خاض المصري مباراة ودية أمام فريق الطيران عصر أمس الإربعاء وانتههت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين على ملعب ستاد الكلية الحربية.

شارك الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم الفريق البورسعيدي في مباراة أمس بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والفترة التي استمرت نحو أكثر من 6 أشهر.

موعد مباراة المصري والداخلية بالدوري

تنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الداخلية

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الراعي الرسمي والناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

