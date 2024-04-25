عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برايتون في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "أميكس ستاديوم" في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون

إيديرسون خط الدفاع: كايل ووكر، جفارديول، ناثان آكي، مانويل أكانجي

كايل ووكر، جفارديول، ناثان آكي، مانويل أكانجي خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، كيفين دي بروين

رودري، كوفاسيتش، كيفين دي بروين خط الهجوم: جوليان ألفاريز، برناردو سيلفا، فيل فودين

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.